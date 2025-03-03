"İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısı tüm dünyaya yayıldı

Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı





Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.





Kulüpten yapılan açıklamada, Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile Norveç'teki Bodo kasabasında bulunan 8 bin 270 seyirci kapasitesine sahip Aspmyra Stadı'nda oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira), Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı bildirildi.





Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz; Glimt dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılarda ve uluslararası hukuk ihlallerinde sessiz kalamaz ve kalmayacaktır. Aynı zamanda, bu maç öncesinde spor ve siyaset arasında net bir ayrım yapmak neredeyse imkansızken biz bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz." denildi.





İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, "Action Now aracılığıyla Bodo Glimt'e futbol sahasının çok ötesinde gurur yaratan eylemlere katkıda bulunmaya kararlıyız. Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçından elde ettiğimiz tüm bilet gelirini Kızılhaç'a bağışlıyoruz ve Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanacağız. Toplamı 735 bin Norveç kronudur (2,3 milyon lira) ve hepimizin bağışıdır" ifadeleri kullanıldı.



















