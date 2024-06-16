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Spor

İşte Fenerbahçe'nin sol beke transfer etmek istediği futbolcu

22:35 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 22:55 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun transferdeki talipleri artıyor. Sarı-lacivertliler, gerçekleşecek ayrılık sonrası yıldız oyuncuyu sol bek mevkisine transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Performanslarıyla transferin gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.

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Sarı-lacivertliler yüksek bonservis bedeli beklediği futbolcuların ayrılığına izin verecek.

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Il Roma'nın haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası yerine yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor.


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Arsenal'in transfer gözdesi Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerden ayrılacağı aktarıldı.

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Sarı-lacivertliler, Ferdi'nin transfer olduğu senaryoda Napoli forması giyen Mario Rui'yi kadrosuna katmak istiyor.

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33 yaşındaki sol bekinde İtalya'da mutlu olmadığı ve ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.

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Avrupa kulüplerinin radarında olan Portekizli futbolcu için son kararı Antonio Conte verecek.

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Rui bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Napoli
#Mario Rui
#Transfer
37 dakika önce
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