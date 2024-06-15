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Spor

İtalya - Arnavutluk Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

11:37 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

EURO 2024 ikinci gününde İtalya ve Arnavutluk karşı karşıya geliyor. BVB Stadion Dortmund stadyumunda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ernest Muçi’nin bu maçta ilk 11’de olması bekleniyor. İtalya - Arnavutluk maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

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EURO 2024 B Grubu’nda İtalya ve Arnavutluk karşı karşıya geliyor. 

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Arnavutluk'a ilk kez büyük bir turnuvada rakip olmaya hazırlanan İtalya, tarafların daha önceki dört karşılaşmasını da kazandı.


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İtalya, Avrupa Şampiyonası'na 11'inci kez katılmaya hazırlanıyor. Bu turnuvada İtalya'dan (2; 1968 & 2020) daha fazla şampiyonluk yaşayan sadece iki ülke bulunuyor: Almanya & İspanya (üçer kez).


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İtalya, İspanya'nın (2008 & 2012) ardından üst üste iki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan ikinci ülke olmayı hedefliyor.

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Katıldığı son iki Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı maçların hiçbirinde iki gol yemeyen İtalya (2016 & 2020), bu dönemdeki 12 karşılaşmada kalesinde altı gol gördü.


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Avrupa Şampiyonası'nda 10+ maça çıkan 25 ülke arasında karşılaşmaları ortalama en az gole sahne olan ülke İtalya (1.84; İtalya 52-31 Rakipleri).


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Tarihinde ikinci kez büyük bir turnuvada boy göstermeye hazırlanan Arnavutluk, daha önce katıldığı tek turnuva olan EURO 2016'ya grup aşamasında veda etti.


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Arnavutluk, Avrupa Şampiyonası'ndaki tek galibiyetini 2016'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederek aldı.

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2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı ilk maçta Polonya'ya yenilen Arnavutluk, daha sonraki yedi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı (4G 3B) ve tarihinde ilk kez büyük bir turnuvanın eleme grubunu lider tamamladı.

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2024 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında en fazla asist yapan (3) ve şut pası veren (15) İtalya oyuncusu olan Nicola Barella, EURO 2020'de iki asist yapmıştı.

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Arnavutluk'un başında büyük bir turnuvada boy gösteren ikinci teknik direktör olan Sylvinho (Gianni De Biasi; EURO 2016), Luiz Felip Scolari'den (Portekiz; 2008) bu yana bu turnuvada yer alan ilk Brezilyalı çalıştırıcı konumunda.


12/ 13

İtalya - Arnavutluk Maç Kadrosu

Muhtemel 11’ler

İtalya

1 Gianluigi Donnarumma

4 Alessandro Buongiorno

5 Riccardo Calafiori

13 Matteo Darmian

15 Raoul Bellanova

7 Davide Frattesi

8 Jorginho

14 Federico Chiesa

21 Nicolò Fagioli

24 Andrea Cambiaso

9 Gianluca Scamacca


13/ 13

Arnavutluk

Thomas Strakosha

Elseid Hysaj

Berat Djimsiti

Arlind Ajeti

Kristjan Asllani

Jasir Asani

Taulant Seferi

Nedim Bajrami

Mario Mitaj

Ylber Ramadani

Armando Broja


#İtalya
#Arnavutluk
#EURO 2024
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