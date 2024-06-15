İtalya - Arnavutluk Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

EURO 2024 ikinci gününde İtalya ve Arnavutluk karşı karşıya geliyor. BVB Stadion Dortmund stadyumunda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ernest Muçi’nin bu maçta ilk 11’de olması bekleniyor. İtalya - Arnavutluk maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
EURO 2024 B Grubu’nda İtalya ve Arnavutluk karşı karşıya geliyor.
Arnavutluk'a ilk kez büyük bir turnuvada rakip olmaya hazırlanan İtalya, tarafların daha önceki dört karşılaşmasını da kazandı.
İtalya, Avrupa Şampiyonası'na 11'inci kez katılmaya hazırlanıyor. Bu turnuvada İtalya'dan (2; 1968 & 2020) daha fazla şampiyonluk yaşayan sadece iki ülke bulunuyor: Almanya & İspanya (üçer kez).
İtalya, İspanya'nın (2008 & 2012) ardından üst üste iki Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan ikinci ülke olmayı hedefliyor.
Katıldığı son iki Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı maçların hiçbirinde iki gol yemeyen İtalya (2016 & 2020), bu dönemdeki 12 karşılaşmada kalesinde altı gol gördü.
Avrupa Şampiyonası'nda 10+ maça çıkan 25 ülke arasında karşılaşmaları ortalama en az gole sahne olan ülke İtalya (1.84; İtalya 52-31 Rakipleri).
Tarihinde ikinci kez büyük bir turnuvada boy göstermeye hazırlanan Arnavutluk, daha önce katıldığı tek turnuva olan EURO 2016'ya grup aşamasında veda etti.
Arnavutluk, Avrupa Şampiyonası'ndaki tek galibiyetini 2016'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederek aldı.
2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı ilk maçta Polonya'ya yenilen Arnavutluk, daha sonraki yedi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı (4G 3B) ve tarihinde ilk kez büyük bir turnuvanın eleme grubunu lider tamamladı.
2024 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında en fazla asist yapan (3) ve şut pası veren (15) İtalya oyuncusu olan Nicola Barella, EURO 2020'de iki asist yapmıştı.
Arnavutluk'un başında büyük bir turnuvada boy gösteren ikinci teknik direktör olan Sylvinho (Gianni De Biasi; EURO 2016), Luiz Felip Scolari'den (Portekiz; 2008) bu yana bu turnuvada yer alan ilk Brezilyalı çalıştırıcı konumunda.
İtalya - Arnavutluk Maç Kadrosu
Muhtemel 11’ler
İtalya
1 Gianluigi Donnarumma
4 Alessandro Buongiorno
5 Riccardo Calafiori
13 Matteo Darmian
15 Raoul Bellanova
7 Davide Frattesi
8 Jorginho
14 Federico Chiesa
21 Nicolò Fagioli
24 Andrea Cambiaso
9 Gianluca Scamacca
Arnavutluk
Thomas Strakosha
Elseid Hysaj
Berat Djimsiti
Arlind Ajeti
Kristjan Asllani
Jasir Asani
Taulant Seferi
Nedim Bajrami
Mario Mitaj
Ylber Ramadani
Armando Broja