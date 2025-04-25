NBA'de Oklahoma City Thunder deplasmanda Memphis Grizzlies'i 114-108 mağlup ederek seride 3-0 öne geçti. Maçta Grizzlies'in yıldız ismi Ja Morant kötü bir sakatlık geçirerek oyun dışı kaldı. Peki, Ja Morant’ın son durumu ne? İşte detaylar.

1 /6 NBA'de play-off'lara 3 maç ile devam edildi. Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında Thunder, deplasmanda Grizzlies ile karşı karşıya geldi.

2 /6 Konuk takım, ilk yarısını üstün tamamlayan ve bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkartan rakibini 114-108 yenerek seride 3-0 öne geçmeyi başardı.

3 /6 Memphis Grizzlies'te Ja Morant yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı.





4 /6 Oklahoma City Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jalen Williams 26, Chet Holmgren ise 24 sayıyla öne çıktı.



5 /6 Ev sahibi takımın en skorer ismi 28 sayı kaydeden Scotty Pippen Jr. oldu.

