Jayden Oosterwolde'den derbi öncesi flaş paylaşımlar

Süper Lig'in 25. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertli takımın Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde'den dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'ye 6 puan farkla lider girdiği haftada derbi sonucu zirve yarışını yakından etkileyecek. Öte yandan dev maç öncesi paylaşımlar da art arda geliyor.
Son olarak Fenerbahçe'nin sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ismi Jayden Oosterwolde'den derbi paylaşımları geldi.
Galatasaray maçında çekilmiş görsellerini yayınlayan Hollandalı futbolcu, "Geçmişi tekrarlayalım" yorumunu yaptı.