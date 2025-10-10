Yeni Şafak
Jhon Duran’dan flaş paylaşım: Binlerce etkileşim aldı!

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Kocaelispor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tam 8 maç sahalardan uzak kaldı. 21 yaşındaki yıldız, milli ara döneminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarına başlayarak tedavisini tamamladı. Duran, bugün sosyal medya hesabından spor salonunda çektiği bir fotoğraf paylaşarak dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Jhon Duran, tedavisini tamamladı ve yeniden çalışmalara başladı.


Kolombiyalı futbolcu, yaklaşık 8 maç kaçırdıktan sonra bireysel antrenmanlarına geçti.


Milli arada Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel olarak çalışan genç golcü, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir ifade kullandı.


21 yaşındaki oyuncu, spor salonundan bir fotoğrafını paylaşarak, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi önemli." notunu düştü.


İşte o paylaşım;

