Jose Mourinho Avrupa Ligi'nin favorisini açıkladı: 'Bu 2 takım daha önde'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Mourinho, Avrupa Ligi'nin favori iki takımını açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Manchester United'ın korkması için bir sebep görmüyorum ama onlar için kolay bir maç olmayacağını biliyorlardır. Maksimum güçlerinde buraya geleceklerini düşünüyorum."
"Manchester United'da sizden sonra neler oldu?"
Jose Mourinho: "Bunu düşünmek için 1 dakikamı bile vermedim. Onlar için en iyisini diledim. Şu anda harika değillerse bile, bu beni mutlu etmiyor. Onları düşünecek vaktim yok."
"Sol bek için belki de televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Uzmanların her şeye bir çözümü var. Ben Türkçe anlamıyorum ama size bu konuda görev vereyim. Bu konuda tavsiyeniz olursa ben de uygularım ve sorumlu siz olursunuz."
"Manchester United'ın yüksek bir potansiyeli var. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. 8 maçın 4'ünü kaybetseler bile, kalan 4 maçı kazanarak 12 puanla kolayca üst tura çıkabilirler."
"Bu turnuvada Manchester United ve Tottenham'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Premier Lig çok farklı ve biz de en güçlü adaylardan biriyle oynayacağız."
🎙️Soru: "Sezon başı yapılan transferlere rağmen Fenerbahçe geçen sezona göre daha yavaş oynuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?"
🗣Jose Mourinho: "Sizin düşünceniz bu, saygı duyuyorum."