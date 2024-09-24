Jose Mourinho: ‘Bu bizim özür maçımız’

Devler Ligi'nde Lille'e elendikleri maç sonrası, "Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık ama bazı büyük takımları yenebilirdik. Avrupa Ligi'nde ise şansımız var. Çünkü orada kendi seviyemizde takımlarla karşılaşacağız" diyen dünyaca ünlü çalıştırıcı, hem bu sözünün arkasında olduğunu sahada göstermek hem de iyi futbolla gelecek bir galibiyetle, taraftarlarından özür dilemeyi amaçlıyor.







