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Jose Mourinho Fenerbahçe'nin 10 yıldır neden şampiyon olamadığını açıkladı

Jose Mourinho Fenerbahçe'nin 10 yıldır neden şampiyon olamadığını açıkladı

Haber Merkezi
16:5024/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı öncesinde yabancı basına açıklamalarda bulundu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Kadıköy'de Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, yabancı basına açıklamalarda bulundu.

Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin 10 yıldır neden şampiyon olamadığını açıkladı.

TNT Sports'a konuşan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Son maçımız 2-2 berabere bitti. Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Sadece Fenerbahçe."

"Başka bir takım o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı."

"Ancak Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu var."

"Hiçbir şey kazanamadılar."

"Bunun bir sebebi var."

Jose Mourinho'nun bu cümlesi, Fenerbahçe'nin saha dışı nedenlerden dolayı rakiplerine puan kaybettiği ve 10 yıldır şampiyon olamadığı şeklinde sosyal medyada yorumlandı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Manchester United

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