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Jose Mourinho Galatasaray'ın kendisini 'ırkçılıkla' suçlaması hakkında ilk defa konuştu: 'Akıllıca değildi'

Jose Mourinho Galatasaray'ın kendisini 'ırkçılıkla' suçlaması hakkında ilk defa konuştu: 'Akıllıca değildi'

Haber Merkezi
11:436/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşananlar hala gündem olmaya devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Galatasaray'ın kendisini 'ırkçılıkla' suçlaması hakkında ilk defa konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrasında Okan Buruk ve teknik ekibini kastederek, 'Maymunlar gibi zıplıyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar sonrasında Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho'yu 'ırkçılıkla' suçladı.

Bu konuyla ilgili daha önce konuşmayan Mourinho, ilk açıklamasını yaptı.

Sky Sports'a konuşan Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı.

"Geçmişimi bilmedikleri için bana saldırdıklarında akıllıca davranmadılar."

"Benim Afrika ile, Afrikalı insanlarla, Afrikalı oyuncularla ve Afrika hayır kurumlarıyla olan bağlarımı bilmiyorlardı. "Bu yüzden bana karşı gelmek yerine, bumerang gibi geri dönüp onlara karşı gittiğini düşünüyorum."

"Herkes benim bir insan olarak kim olduğumu biliyor. Herkes kötü özelliklerimi biliyor, ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil. Tam tersi!"

"En önemlisi, ben kim olduğumu biliyorum ve ırkçılıkla suçlanan saldırı kötü bir seçimdi."

"Muhtemelen beni sevmeyen insanlardan bile destek geldi. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir ses oldular."

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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