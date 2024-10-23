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Jose Mourinho ile Mario Branco arasında özel toplantı: 5 yıldız oyuncuyu şikayet etti

Jose Mourinho ile Mario Branco arasında özel toplantı: 5 yıldız oyuncuyu şikayet etti

Haber Merkezi
11:2023/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile teknik direktör Jose Mourinho'nun bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Samsunspor maçı sonrasında teknik direktör Jose Mourinho ile bir kriz toplantısı yaptı.

Sporx'in haberine göre; Portekizli hocanın oyun planı, sergilenen futbol ve yönetimin rahatsızlıkları masaya yatırıldı.

Mourinho'nun sistemle ilgili eleştirileri kabul etmediği ve sorunun takımın sistemi istenilen şekilde yansıtamadığını ifade etti.

Ayrıca Mourinho'nun 5 oyuncuyu şikayet ettiği iddia edildi.

İrfan Can Kahveci: Çok statik. Sert ve agresif oynamıyor.

İsmail Yüksek: Taktiğe uymuyor. Pozisyonunu kaybediyor.

Osayi: Hava topları problemli. Defansif olarak sıkıntılı.

Oğuz Aydın: Savunma yardımını bilmiyor. Çok fazla eksiği var.

Çağlar Söyüncü: Baskıyı önde yapmıyor. Rakiplerinden kaçıyor.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#mario branco

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