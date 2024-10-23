Jose Mourinho ile Mario Branco arasında özel toplantı: 5 yıldız oyuncuyu şikayet etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile teknik direktör Jose Mourinho'nun bir toplantı yaptığı öğrenildi.

1 /10 Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Samsunspor maçı sonrasında teknik direktör Jose Mourinho ile bir kriz toplantısı yaptı.

2 /10 Sporx'in haberine göre; Portekizli hocanın oyun planı, sergilenen futbol ve yönetimin rahatsızlıkları masaya yatırıldı.

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4 /10 Mourinho'nun sistemle ilgili eleştirileri kabul etmediği ve sorunun takımın sistemi istenilen şekilde yansıtamadığını ifade etti.

5 /10 Ayrıca Mourinho'nun 5 oyuncuyu şikayet ettiği iddia edildi.

6 /10 İrfan Can Kahveci: Çok statik. Sert ve agresif oynamıyor.

7 /10 İsmail Yüksek: Taktiğe uymuyor. Pozisyonunu kaybediyor.

8 /10 Osayi: Hava topları problemli. Defansif olarak sıkıntılı.

9 /10 Oğuz Aydın: Savunma yardımını bilmiyor. Çok fazla eksiği var.