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Spor

Jose Mourinho'nun görmeden 'Gönderin' dediği futbolcu ortaya çıktı

18:32 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:51 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. 61 yaşındaki teknik adam, tüm oyuncuları ilk antrenmanda görmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, tek bir futbolcuyu takımda görmek istemiyor.

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Fenerbahçe'de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından yönetim çalışmalara başladı.

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Teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho ile yeni sezonun planlaması kaldığı yerden devam ediyor.

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Portekizli çalıştırıcıyla kamp planı ve transferler hakkında görüşmeler sürüyor. 

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Jose Mourinho, tüm oyuncuların performansını ilk antrenmanda görmek istediğini belirtti. 

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61 yaşındaki isim, tek bir futbolcuyu takımda görmek istemiyor.

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O isim Ryan Kent.


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Mourinho, "Kiralık gitmeyi kabul etmeyip sezon boyunca kenarda oturan oyuncu benimle çalışamaz." dediği öğrenildi.

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Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde teklifler olmasına rağmen kadroda düşünülmeyen Kent, kalmayı tercih etmişti. 

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Bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Ryan Kent
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