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Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı: 'Bilseydim onu transfer etmezdim'

Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı: 'Bilseydim onu transfer etmezdim'

Haber Merkezi
13:1915/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetime sunmuş olduğu rapor ortaya çıktı.

Talisca ile anlaşan ve yıldız oyuncunun İstanbul'a gelmesi için gün sayan Fenerbahçe, stoper transferini de bitirmeyi hedefliyor.

Tuta başta olmak üzere birçok oyuncuyla masaya oturan sarı lacivertli takım, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetimle bir görüşme yapan Mourinho, raporunu da sundu.

Jose Mourinho'nun yönetime sunduğu raporda birçok detaylı bilgi yer aldı.

Maximin'in performansından memnun olmayan Mourinho'nun, "Performansını arttıramayacağını bilseydim transfer etmezdim" dediği öğrenildi.

Ayrıca Portekizli hocanın, yerli oyunculardan yana dertli olduğu da ortaya çıktı.

Yerli oyuncuların çok fazla sakatlık yaşadığını ifade eden Mourinho'nun, "Bu konuyu çözebilirsek daha fazla katkı alabiliriz" dediği iddia edildi.

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Süper Lig

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