Dünya Kupası'nda üçüncü kez boy gösteren Kanada, ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Daha önce 1986 ve 2022'de turnuvaya katılan kırmızı-beyazlılar, bu kez kendi taraftarı önünde grup aşamasını geçme hayali kuruyor.



