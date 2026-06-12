2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası ikinci gününde Toronto'ya taşınıyor! B Grubu'nun dev açılış mücadelesinde, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Avrupa elemelerinde mucizevi bir geri dönüşe imza atan Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. Kanada - Bosna Hersek maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda heyecan Toronto'da başlıyor... Ev sahibi Kanada ile Bosna Hersek, grubun açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Dünya Kupası'nda üçüncü kez boy gösteren Kanada, ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Daha önce 1986 ve 2022'de turnuvaya katılan kırmızı-beyazlılar, bu kez kendi taraftarı önünde grup aşamasını geçme hayali kuruyor.
Jesse Marsch'ın ekibinde gözler Jonathan David ve Cyle Larin'da olacak. Takımın en büyük yıldızı Alphonso Davies ise sakatlığı nedeniyle açılış maçında forma giyemeyecek.
Bosna Hersek ise tarihinde ikinci kez Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Avrupa play-off'larında İtalya'yı eleyerek turnuvaya gelen "Ejderhalar", 2014'ten sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterecek.
Balkan ülkesinde takımın en önemli kozu ise, 40 yaşında olmasına rağmen hala gol yollarındaki etkisini sürdüren kaptan Edin Dzeko olacak.
Toronto'da oynanacak B Grubu'nun bu kritik mücadelesinde, Dünya Kupası'nın ilk günlerinde grup dengelerini etkileyebilecek önemli bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor.
KANADA - BOSNA HERSEK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
Kanada: Crepeau, Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio Millar, David, Larin.
Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic, Demirovic, Dzeko.