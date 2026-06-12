Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kanada - Bosna Hersek Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

Kanada - Bosna Hersek Maç Kadrosu ve Muhtemel 11'ler

09:5812/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası ikinci gününde Toronto'ya taşınıyor! B Grubu'nun dev açılış mücadelesinde, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Avrupa elemelerinde mucizevi bir geri dönüşe imza atan Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. Kanada - Bosna Hersek maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda heyecan Toronto'da başlıyor... Ev sahibi Kanada ile Bosna Hersek, grubun açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor.


Dünya Kupası'nda üçüncü kez boy gösteren Kanada, ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Daha önce 1986 ve 2022'de turnuvaya katılan kırmızı-beyazlılar, bu kez kendi taraftarı önünde grup aşamasını geçme hayali kuruyor.


Jesse Marsch'ın ekibinde gözler Jonathan David ve Cyle Larin'da olacak. Takımın en büyük yıldızı Alphonso Davies ise sakatlığı nedeniyle açılış maçında forma giyemeyecek.


Bosna Hersek ise tarihinde ikinci kez Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Avrupa play-off'larında İtalya'yı eleyerek turnuvaya gelen "Ejderhalar", 2014'ten sonra yeniden futbolun en büyük organizasyonunda boy gösterecek.


Balkan ülkesinde takımın en önemli kozu ise, 40 yaşında olmasına rağmen hala gol yollarındaki etkisini sürdüren kaptan Edin Dzeko olacak.


Toronto'da oynanacak B Grubu'nun bu kritik mücadelesinde, Dünya Kupası'nın ilk günlerinde grup dengelerini etkileyebilecek önemli bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor.


KANADA - BOSNA HERSEK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER



Kanada: Crepeau, Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio Millar, David, Larin.



Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic, Demirovic, Dzeko.


#Kanada
#Bosna Hersek
#2026 Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS'ye gireceğimiz okula en son saat kaçta alıyorlar, kapılar kaçta kapanıyor?