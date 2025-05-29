Kartal’ın yeni hedefi La Liga: İki flaş kanat transferi!

Beşiktaş, yeni sezonda kanatlarını güçlendirmek için LaLiga’nın iki parlayan yıldızına kanca attı. İspanyol kulüpleriyle görüşmeler hız kazanırken, siyah-beyazlılar bu çifte hamleyle hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da adından söz ettirmeyi planlıyor.
Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, Bodrum FK deplasmanında kazanıp ligi üçüncü sırada tamamlayabilmek için Samsunspor'un puan kaybını bekleyecek.
Sezonu galibiyetle tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için de çalışmalar devam ediyor.
Hücum hattına takviye planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Girona forması giyen Yaser Asprilla oldu. Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği belirtildi.
Bu sezon Girona formasıyla 33 maçta süre alan Asprilla, 3 gol ve 3 asist kaydetti. Aspirilla, her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Futbola ülkesi Kolombiya'da Envigado'nun altyapısında başlayan Yaser Asprilla, 2022'de 3 milyon euro bonservis bedeliyle Watford'a imza attı. Bu transfer Kolombiya ekibinin tarihindeki en yüksek bedelli oyuncu satışı oldu.
Watford'dan sonra bu sezonun başında Girona'yla anlaşan genç futbolcu için İspanyol ekibi 18 milyon euro ödedi. Girona, bu transferle kendi kulüp rekorunu kırdı.
Ek olarak Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer ismin Espanyol forması giyen Javi Puado olduğu ve Real Sociedad ile Atletico Madrid'in de 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.