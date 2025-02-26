Kasımpaşalı yıldız Galatasaray maçında yok: Ameliyat oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Kasımpaşa'ya yıldız isimden kötü haber geldi. Ameliyat olan başarılı futbolcu Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

1 /4 Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.



2 /4 Mücadele öncesi lacivert-beyazlılara başarılı futbolcu Aytaç Kara'dan kötü haber geldi.

3 /4 AYTAÇ KARA SAKAT MI? GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI? HT Spor'un haberine göre, antrenmanda dizinden sakatlık yaşayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ameliyat oldu. Menisküs ameliyatı geçiren Aytaç Kara, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

