Kayserispor’da Jakirovic dönemi resmen sona erdi: Yeni adresi belli oldu

Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.