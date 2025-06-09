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Kayserispor’da Jakirovic dönemi resmen sona erdi: Yeni adresi belli oldu

Kayserispor’da Jakirovic dönemi resmen sona erdi: Yeni adresi belli oldu

07:549/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu; Boşnak çalıştırıcı, Hull City ile anlaştığı iddialarıyla gündemde.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


Kayserispor'da göreve geldikten sonra ligin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bosna Hersek asıllı Hırvat Teknik adam Sergej Jakirovic, sarı kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.


Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. 

48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.


Jakirovic'in, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'in yeni teknik direktörü olması bekleniyor.


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