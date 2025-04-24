Kenan Karaman kırmızı kart gördü: Almanya tarihine geçti!

Milli futbolcu geçen sezon ligde 29 maçta 13 gol ve 7 asist üretmeyi başardı. Kaptanlık yaptığı mavi-beyazlı ekipte bu sezon da iyi bir grafik çizen oyuncu şu ana dek 27 lig maçında 14 gol attı ve 4 asist yaptı.