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Kenan Yıldız’ın cezası belli oldu: Kaç maç oynamayacak?

Kenan Yıldız’ın cezası belli oldu: Kaç maç oynamayacak?

09:5930/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İtalya Serie A’da Monza maçında kırmızı kart gören milli futbolcu Kenan Yıldız’ın aldığı ceza belli oldu. Peki Kenan Yıldız kaç maç ceza aldı, neden ceza aldı? İşte detaylar.

Serie A'nın 34. haftasında Juventus evinde Monza'yı 2-0 yendi.


Maçın 45+3. dakikasında VAR incelemesinin ardından Kenan Yıldız, rakibine sert faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.


İtalya Futbol Federasyonu, Kenan Yıldız'a 2 maç men verildiğini açıkladı.


Milli futbolcu, Bologna ve Lazio maçlarında forma giyemeyecek.

Bu sezon Juventus'ta 46 maça çıkan Kenan Yıldız, 8 gol atarken 5 asist yaptı.


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