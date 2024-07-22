Kenan Yıldız’dan sonra Juventus’a bir Türk daha

Kenan Yıldız’lı Juventus yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezonu 71 puanla 3. sırada tamamlayan Juventus bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak. Serie A devi Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk’ü daha kadrosuna katmaya yakın. Detaylar haberimizde.

1 / 6 Kadrosunda Kenan Yıldız'ı bulunduran Juventus, ikinci bir Türk yeteneği daha kadrosuna katmak istiyor.

2 / 6 Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, Freiburg forması giyen 19 yaşındaki Türk sol bek Berkay Yılmaz için temaslara başladı.

3 / 6 Freiburg'un Berkay Yılmaz'ın satışına sıcak bakmadığı ve 2025 yazında bitecek sözleşmesi için zamlı bir teklifle yenilemek istediği kaydedildi.

4 / 6 U17'den bu yana Türk Milli Takımı için oynayan Berkay Yılmaz, U19 Milli Takımımız'ın formasıyla 12 maça çıktı.



5 / 6 Henüz Freiburg A Takımı'nda forma giymeyen Berkay, Freiburg B takımı için 3. Bundesliga'da oynadığı 13 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.

