Kerem Aktürkoğlu kafa karıştırdı

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyeti getiren isim oldu. Yönetim ve teknik heyet, son iki şampiyonluğa da büyük katkı veren yıldızın satılıp satılmaması konusunda kararsız kaldı.
TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray'da en çok dikkat çeken isim Kerem Aktürkoğlu oldu.
Mauro Icardi ile yakaladığı uyumu bu sezon da sürdüren 25 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi.
Mücadelede bir gol ve bir asistlik katkı sağlayan yıldız oyuncu, Galatasaray için ne kadar önemli bir isim olduğunu ortaya koydu.
Takımdan ayrılması gündemde olan ve kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Kerem için sarı-kırmızılı kulüpte bir belirsizlik yaşanıyor.
Bir yandan oyuncu satmaya sıcak bakan yönetim, diğer yandan performansı üst düzey olan Kerem'i kaybetmek istemiyor.
Geçtiğimiz sezon 54 maçta 24 gol katkısı veren milli futbolcu, son iki şampiyonluğa büyük katkı sağladı.
Uzun süredir Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen Spartak Moskova, genç yıldız için tüm şartları zorluyor. Hem Galatasaray'a hem de 25 yaşındaki futbolcuya önerdiği tekliflerde iyileştirmeler yapan Rus ekibi, sarı-kırmızılı takım ve Kerem'in nihai kararını bekliyor.
Galatasaray'a 10 milyon euro bonservisin yanı sıra 3 milyon euro bonus teklif eden Rus kulübü, Kerem'e yıllık 2.5 milyon euro net maaş ve 1 milyon euroluk bonus içeren sözleşme önerdi.