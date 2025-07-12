Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devini şaşırttı: Teklife dikkat çeken yanıt

Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devini şaşırttı: Teklife dikkat çeken yanıt

09:4412/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinden ayrılmak istiyor. Teklifleri değerlendiren 26 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig devine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinden ayrılma kararı aldı.

Teknik direktör Bruno Lage ile arası iyi olmayan 26 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı yazıldı.

Kerem Aktürkoğlu'nu Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor. Orkun Kökçü transferinde şartları sorulan Aktürkoğlu için siyah-beyazlılar bir teklif yapmadı.

Fenerbahçe'nin milli oyuncuya teklif yaptığı ortaya çıktı. Gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Kerem için yıllık 4 milyon euroluk maaş teklif yaptı.

Aktürkoğlu ise "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım" yanıtı vererek, teklifi kabul etmedi.

#Kerem Aktürkoğlu
#Transfer
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kredi ve Kredi kartı borcu olanlar için BDDK'dan yapılandırma kararı! Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma ne zaman, kimleri kapsıyor, nasıl yapılır?