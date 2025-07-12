Kerem Aktürkoğlu Süper Lig devini şaşırttı: Teklife dikkat çeken yanıt

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinden ayrılmak istiyor. Teklifleri değerlendiren 26 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig devine verdiği yanıtla dikkat çekti.
Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devinden ayrılma kararı aldı.
Teknik direktör Bruno Lage ile arası iyi olmayan 26 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı yazıldı.
Kerem Aktürkoğlu'nu Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor. Orkun Kökçü transferinde şartları sorulan Aktürkoğlu için siyah-beyazlılar bir teklif yapmadı.
Fenerbahçe'nin milli oyuncuya teklif yaptığı ortaya çıktı. Gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Kerem için yıllık 4 milyon euroluk maaş teklif yaptı.
Aktürkoğlu ise "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım" yanıtı vererek, teklifi kabul etmedi.