Kerem Aktürkoğlu’na gün doğdu: Beşiktaş yıldız futbolcu için görüşmelere başladı

ANDREAS SCHJELDERUP KİMDİR?









Andreas Schjelderup, tam adıyla Andreas Rædergård Schjelderup, 1 Haziran 2004 doğumlu Norveçli profesyonel bir futbolcudur. Şu anda Portekiz’in Primeira Liga ekiplerinden Benfica’da sol kanat oyuncusu ya da forvet olarak forma giymektedir. 1,76 metre boyundaki Schjelderup, sağ ayağını kullanır ve teknik yetenekleri, hızı ve çok yönlülüğüyle dikkat çeker.



