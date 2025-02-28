Kerem Aktürkoğlu’na gün doğdu: Beşiktaş yıldız futbolcu için görüşmelere başladı

Süper Lig’de son haftalarda yukarı doğru tırmanan Beşiktaş’ta Avrupa’ya gitme hedefi sürüyor. Teknik direktör Solskjaer yeni sezonda takımın belli alanlarına birçok takviye yapılmasını isteyecek. Siyah-beyazlılarda ilk hedef ise sol kanat. Norveçli teknik adam Benfica’nın yıldızını ısrarla takımda görmek istiyor. Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun transferi için görüşmelere başladı. Detaylar haberimizde.
Beşiktaş ara transfer döneminde başladığı takımı gençleştirme operasyonuna yeni sezonda da devam edecek. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların hedefindeki isimlerden birinin Benfica forması giyen 20 yaşındaki Andreas Schjelderup olduğu belirtildi.
Her iki kanat ve 10 numara pozisyonunda oynayan Schjelderup, Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun da ilk 11 için forma rekabeti verdiği isimlerden biri.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, son haftalarda zaman zaman 2 futbolcuyu sağ ve sol kanatta konumlandırıyor. Ancak Bruma'nın da gelişiyle kanatlarda forma rekabeti oldukça yüksek. Bu mevkilerden azalacak her isim Kerem Aktürkoğlu için daha fazla forma şansı demek.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, vatandaşını takımında görmek istediği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, Solskjaer'in istediği bu transfer için Benfica ile görüşmelere başladığı aktarıldı.
ANDREAS SCHJELDERUP KİMDİR?
Andreas Schjelderup, tam adıyla Andreas Rædergård Schjelderup, 1 Haziran 2004 doğumlu Norveçli profesyonel bir futbolcudur. Şu anda Portekiz’in Primeira Liga ekiplerinden Benfica’da sol kanat oyuncusu ya da forvet olarak forma giymektedir. 1,76 metre boyundaki Schjelderup, sağ ayağını kullanır ve teknik yetenekleri, hızı ve çok yönlülüğüyle dikkat çeker.
Norveç’in Bodø şehrinde doğan oyuncu, futbola Bodø/Glimt altyapısında başladıktan sonra Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girdi. 2020’de Danimarka’nın Nordsjælland takımına transfer oldu ve burada 16 yaşında profesyonel debi yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Schjelderup, 12 Ocak 2023’te Benfica’ya transfer oldu ve sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.