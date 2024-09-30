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Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevincini taklit etti: ‘İlham için teşekkürler’

Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevincini taklit etti: ‘İlham için teşekkürler’

16:1530/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’dan Portekiz devi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, hem golleriyle hem de gol sevinciyle Avrupa basınında gündem olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun Harry Potter sevinci Avrupa geneline yayılmaya başladı. Detaylar haberimizde.

Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci Avrupa geneline yayılmaya başladı.

Servette'in Lausanne'yi 1-0 mağlup ettiği maçın tek golünü atan Dereck Kutesa, sevincini Kerem Aktürkoğlu gibi yaşadı.


Kutesa, daha sonra sevincini instagram'da paylaşarak Kerem'i etiketledi ve 'İlham için teşekkürler' yazdı.


Kerem Aktürkoğlu, Kutesa'ya cevap olarak "Futbolda hepimize yetecek kadar sihir var dostum.


Gol için tebrik ederim." dedi.


#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Dereck Kutesa

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