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Kevin N'Koudou tekrardan Süper Lig yolunda: Bu sefer Beşiktaş değil

Kevin N'Koudou tekrardan Süper Lig yolunda: Bu sefer Beşiktaş değil

20:188/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Georges-Kévin N'Koudou'nun yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali bulunuyor. Süper Lig kulübü, Kamerunlu futbolcunun transferi için harekete geçti.

Süper Lig'de 2019 - 2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Georges-Kévin N'Koudou'nun yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi.


Arabistan ekiplerinden Damac'ta sergilediği performansla adından söz ettiren N'Koudou, bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 13 gol atıp 4 asistlik performans sergileyerek transferin gözdesi konumuna geldi.


Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Kamerunlu kanat oyuncusu için Süper Lig kulübü harekete geçti.

Africa Foot'ta yer alan habere göre; Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Samsunspor, Kévin N'Koudou'yu transfer etmek istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun tekrardan Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.


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