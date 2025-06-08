Kevin N'Koudou tekrardan Süper Lig yolunda: Bu sefer Beşiktaş değil

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Georges-Kévin N'Koudou'nun yeniden Türkiye'ye dönme ihtimali bulunuyor. Süper Lig kulübü, Kamerunlu futbolcunun transferi için harekete geçti.
Süper Lig'de 2019 - 2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Georges-Kévin N'Koudou'nun yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edildi.
Arabistan ekiplerinden Damac'ta sergilediği performansla adından söz ettiren N'Koudou, bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 13 gol atıp 4 asistlik performans sergileyerek transferin gözdesi konumuna geldi.
Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Kamerunlu kanat oyuncusu için Süper Lig kulübü harekete geçti.
Africa Foot'ta yer alan habere göre; Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Samsunspor, Kévin N'Koudou'yu transfer etmek istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun tekrardan Süper Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı belirtildi.