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Kingsley Coman derbisi

Kingsley Coman derbisi

09:3929/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın listesinde olan ve Bayern'den ayrılması beklenen yıldız kanat Kingsley Coman için düğmeye bastı. Oyuncu ve menajeriyle görüşen sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde Almanya'ya hareket edecek.

Süper Lig'de geride kalan sezonda ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içine giren Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibiyle şimdi de transferde kıyasıya bir rekabet içinde.

Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu Kingsley Coman için Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş durumda.

Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen ve sarı-kırmızılıların da listesinde yer alan yıldız oyuncu için atağa geçti. Sarı-lacivertliler, Coman ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirirken transfer şartlarını sordu. 

Sarı-lacivertli yönetim Coman ile anlaşmaya varırsa Bayern Münih ile masaya oturacak.


Bayern Münih, 29 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Sarı lacivertli yetkililer, 29 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde Almanya'ya çıkarma yapacak. Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürecek. 

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