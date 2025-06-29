Kingsley Coman derbisi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın listesinde olan ve Bayern'den ayrılması beklenen yıldız kanat Kingsley Coman için düğmeye bastı. Oyuncu ve menajeriyle görüşen sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde Almanya'ya hareket edecek.

1 /5 Süper Lig'de geride kalan sezonda ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içine giren Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibiyle şimdi de transferde kıyasıya bir rekabet içinde.

2 /5 Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu Kingsley Coman için Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş durumda.

3 /5 Fenerbahçe, Bayern Münih'ten ayrılması beklenen ve sarı-kırmızılıların da listesinde yer alan yıldız oyuncu için atağa geçti. Sarı-lacivertliler, Coman ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirirken transfer şartlarını sordu.

4 /5 Sarı-lacivertli yönetim Coman ile anlaşmaya varırsa Bayern Münih ile masaya oturacak.

Bayern Münih, 29 yaşındaki oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli istiyor.