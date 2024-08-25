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Spor

Köhn'de sıkıntı yok

Umut Yılmaz
09:39 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 10:12 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn'ü bir peşinat ve iki taksit karşılığında transfer eden Galatasaray, peşinat ve ilk taksitin ödemesini yaptı. Sarı-kırmızılılar, ikinci taksit ücretinin ödemesini de eylül ayı içerisinde gerçekleştirecek.

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Galatasaray'ın Derrick Köhn transferiyle ilgili olarak Alman basınında çıkan haberlerde; sarı-kırmızılı takımın 2.5 milyon eurodan fazla bir rakamı henüz Hannover 96'ya ödemediği iddia edildi. 

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Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre ise sarı-kırmızılıların Alman ekibine herhangi bir borcu bulunmuyor. 

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Galatasaray, Derrick Köhn'ü transfer ederken 3.35 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. 550 bin euro peşinat ve 1.4 milyon euroluk iki taksit olarak el sıkışıldı.

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Peşinat transferin gerçekleştirildiği gün ödenirken diğer taksitler için Temmuz 2024 ve Şubat 2025 tarihleri ödenmesi gereken taksit, geç de olsa Hannover 96'nın hesabına yatırıldı.

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Sarı-kırmızılı kulübün Hannover 96'ya ödemesi gereken tek bir taksiti kaldı. Alman ekibine 1.4 milyon euro borcu bulunan Galatasaray, bu ödemeyi de Şubat 2025'i beklemeden gelecek ay içerisinde yapacak. 

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İlk taksiti geciktirdiği için diğer taksiti de en kısa sürede ödemesi gereken sarı-kırmızılılar, UEFA'ya teslim edeceği borçsuzluk öncesinde bu rakamı da Hannover 96'nın hesabına gönderecek.

#Galatasaray
#Derrick Köhn
#Hannover 96
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