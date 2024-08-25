Köhn'de sıkıntı yok

Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn'ü bir peşinat ve iki taksit karşılığında transfer eden Galatasaray, peşinat ve ilk taksitin ödemesini yaptı. Sarı-kırmızılılar, ikinci taksit ücretinin ödemesini de eylül ayı içerisinde gerçekleştirecek.
Galatasaray'ın Derrick Köhn transferiyle ilgili olarak Alman basınında çıkan haberlerde; sarı-kırmızılı takımın 2.5 milyon eurodan fazla bir rakamı henüz Hannover 96'ya ödemediği iddia edildi.
Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre ise sarı-kırmızılıların Alman ekibine herhangi bir borcu bulunmuyor.
Galatasaray, Derrick Köhn'ü transfer ederken 3.35 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. 550 bin euro peşinat ve 1.4 milyon euroluk iki taksit olarak el sıkışıldı.
Peşinat transferin gerçekleştirildiği gün ödenirken diğer taksitler için Temmuz 2024 ve Şubat 2025 tarihleri ödenmesi gereken taksit, geç de olsa Hannover 96'nın hesabına yatırıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün Hannover 96'ya ödemesi gereken tek bir taksiti kaldı. Alman ekibine 1.4 milyon euro borcu bulunan Galatasaray, bu ödemeyi de Şubat 2025'i beklemeden gelecek ay içerisinde yapacak.
İlk taksiti geciktirdiği için diğer taksiti de en kısa sürede ödemesi gereken sarı-kırmızılılar, UEFA'ya teslim edeceği borçsuzluk öncesinde bu rakamı da Hannover 96'nın hesabına gönderecek.