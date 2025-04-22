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Konya'da Victor Osimhen'i izlemeye gelen dünya devi

Konya'da Victor Osimhen'i izlemeye gelen dünya devi

21:4622/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor yarı final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Mücadelede Galatasaraylı Victor Osimhen attığı golle takımını öne geçirirken sezon sonunda onu transfer etmek isteyen dünya devinin de stadyumda yıldız ismi izlettiği ortaya çıktı.

Sezon sonunda Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen için transfer iddiaları artarak devam ediyor.

TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında takımını attığı golle 1-0 öne geçiren Victor Osimhen için stadyuma dünya devinin görevlendirdiği bir gözlemcinin geldiği aktarıldı.

İngiliz devi Manchester United'ın Osimhen'i çıplak gözle izletmek için bir gözlemciyi yetkilendirdiği ve TÜMOSAN Konyaspor maçını izlettiği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Manchester United efsanesi Rio Ferdinand önceki günlerde Manchester United'ın Victor Osimhen'i alması gerektiğini söylemişti. İngiliz eski futbolcunun bu sözleri, "Manchester United'ın istediği oyuncu Osimhen" şeklinde yorumlanmıştı.

Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 30 gol atma başarısı gösterdi.

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