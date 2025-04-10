Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar: ‘7 maç, 7 final’

"Son 7 maçımız kaldı. Bu hafta rakibimiz, Göztepe. 7 maç, 7 final bizim için. İçeride kalan 4 maçımız, rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorunda olduğumuz maçlar. Zor bir maçın bizi beklediği bir hafta. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Fizik kalitesi oldukça iyi, oyunun iki yönünde de iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Özellikle içerideki maçları kazanmak istiyoruz.



