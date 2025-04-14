Kylian Mbappe tarihi cezayla karşı karşıya

İspanya La Liga 32. haftasında Real Madrid deplasmanda Deportivo Alaves’i 1-0 mağlup etti. Kylian Mbappe maçta yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü. Fransız futbolcunun bu müdahalesi tarihi bir cezaya davetiye çıkarabilir.
Mbappe, 38. dakikada Alaves'te Real Madrid'in 1-0 kazandığı maçta kırmızı kart gördü.
Eski hakem ve eski Professional Game Match Officials Limited şefi Keith Hackett, Fransız oyuncunun hareketlerinin 10 maçlık bir cezayı hak ettiğine inanıyor.
Hackett, şunları söyledi: "Mbappe'nin müdahalesi vahşiydi. Rakibinin güvenliğini riske attı. Hakem kırmızı kart göstererek hızlı bir şekilde müdahale etti.
Şimdi, yetkililer Mbappe'ye 10 maçlık bir ceza vererek bu tür müdahalelerin oyunda yeri olmadığını göstermelidir. Haydi, artık bu tür hareketleri oyundaki herkes için durduralım."
Mbappe, Madrid'in galibiyeti tutarak La Liga şampiyonluk umutlarını canlı tutmasıyla şanslıydı.
10 maçlık bir yasak pek olası görünmese de, 26 yaşındaki oyuncu yalnızca yerel liglerde geçerli olacak üç maçlık bir ceza alabilir.
Mbappe, Madrid'in Çarşamba günü Arsenal'a karşı evinde oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında oynayacak ancak, Athletic Club ve Getafe'ye karşı oynanacak La Liga maçlarını ve muhtemelen Barcelona ile yapılacak Copa del Rey finalini kaçırabilir.