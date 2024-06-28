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Spor

LeBron James ve oğlu tarihe geçti

09:45 - 28/06/2024 جمعہ
Güncelleme: 09:52 - 28/06/2024 جمعہ
Yeni Şafak

NBA Draftları’nda ikinci tur heyecanı devam ediyor. Dün akşam basketbolseverlerin uzun süredir heyecanla beklediği gelişme yaşandı. Gelişmenin ardından Lebron James ve oğlu tarihe geçti. Detaylar haberimizde.

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NBA'de 2024 draft seçimi New York'taki Barclays Center'da gerçekleşti.


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Atlanta Hawks, ilk sıradan Zaccahrie Risacher'ı seçti. 19 yaşındaki Risacher, geçtiğimiz sezon Fransa JL Bourg formasıyla 11.1 sayı ve 4. ribaunt ortalamaları yakaladı.


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NBA Draftları'nda ikinci tur heyecanı yaşanırken, bir süredir basketbolseverlerin beklediği bir gelişme de yaşandı. 

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LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers, NBA Draftı 2. tur 55. sıradan LeBron'un oğlu olan Bronny James'i seçti.


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Bu gelişmenin ardından ise LeBron James ve oğlu Bronny James'in aynı takıma oynaması kesinleşmiş oldu.


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LeBron James ve oğlu, NBA tarihinde baba-oğul olarak aynı takımda mücadele edecek ilk ikili olarak tarihe geçti.


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NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran LeBron, oğluyla aynı takımda oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söylüyordu.


#LeBron James
#NBA
#Los Angeles Lakers
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