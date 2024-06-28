NBA Draftları’nda ikinci tur heyecanı devam ediyor. Dün akşam basketbolseverlerin uzun süredir heyecanla beklediği gelişme yaşandı. Gelişmenin ardından Lebron James ve oğlu tarihe geçti. Detaylar haberimizde.
NBA'de 2024 draft seçimi New York'taki Barclays Center'da gerçekleşti.
Atlanta Hawks, ilk sıradan Zaccahrie Risacher'ı seçti. 19 yaşındaki Risacher, geçtiğimiz sezon Fransa JL Bourg formasıyla 11.1 sayı ve 4. ribaunt ortalamaları yakaladı.
NBA Draftları'nda ikinci tur heyecanı yaşanırken, bir süredir basketbolseverlerin beklediği bir gelişme de yaşandı.
LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers, NBA Draftı 2. tur 55. sıradan LeBron'un oğlu olan Bronny James'i seçti.
Bu gelişmenin ardından ise LeBron James ve oğlu Bronny James'in aynı takıma oynaması kesinleşmiş oldu.
LeBron James ve oğlu, NBA tarihinde baba-oğul olarak aynı takımda mücadele edecek ilk ikili olarak tarihe geçti.
NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran LeBron, oğluyla aynı takımda oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söylüyordu.