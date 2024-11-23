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Leo Dubois'in kramponlarındaki şaşkına çeviren detay

Leo Dubois'in kramponlarındaki şaşkına çeviren detay

14:4023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Eyüpsporlu futbolcu Leo Dubois'in, Rizespor maçında soğuktan korunmak için uyguladığı taktik sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 

İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele oldukça soğuk ve yağışlı bir havada oynandı.

Maçta hava sıcaklığının 6 derece olduğu açıklanırken, Eyüpsporlu futbolcu Leo Dubois'in de soğuğa karşı ilginç bir önlem aldığı ortaya çıktı. 

Maçın spikeri, Fransız futbolcunun karşılaşma öncesinde kramponlarının içine karabiber ve tuz serptiğini bildirdi.


Leo Dubois'in ayaklarını sıcak tutmak için böyle bir önlem aldığı bilgisi paylaşıldı. 

#Süper Lig
#Eyüpspor
#Rizespor
#Leo Dubois

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