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Leroy Sane Süper Lig devinin hedefinde: İlk temas kuruldu!

Leroy Sane Süper Lig devinin hedefinde: İlk temas kuruldu!

10:2926/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray bir yandan gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar Leroy Sane’yi yakın takibe aldı. Bayern Münih ile sözleşmesi yakında zamanda bitecek olan yıldız ile ilk temas kuruldu.

Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna katmak istiyor.


Sarı- Kırmızılılar devre arasında kontratının bitimine 6 ay kala temas kurduğu Alman yıldız için bir kez daha devreye girdi. 

Fanatik'te yer alan habere göre yeni sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunda Sane'ye de mutlaka yer vermek isteyen Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'le kontrat yenileme sürecini yakından takip ediyor.


Haberin devamında şu ana kadar Sane'nin kulübüyle yeni sözleşme imzalamamasının Galatasaray cephesindeki transfer umutlarını arttırdığı kaydedildi. 

Sane bu sezon Bayern Münih formasını 41 maçta giyerken 11 gol, 4 asist kaydetti.


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