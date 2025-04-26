Leroy Sane Süper Lig devinin hedefinde: İlk temas kuruldu!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray bir yandan gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar Leroy Sane’yi yakın takibe aldı. Bayern Münih ile sözleşmesi yakında zamanda bitecek olan yıldız ile ilk temas kuruldu.

1 /5 Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna katmak istiyor.



2 /5 Sarı- Kırmızılılar devre arasında kontratının bitimine 6 ay kala temas kurduğu Alman yıldız için bir kez daha devreye girdi.

3 /5 Fanatik'te yer alan habere göre yeni sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunda Sane'ye de mutlaka yer vermek isteyen Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'le kontrat yenileme sürecini yakından takip ediyor.



4 /5 Haberin devamında şu ana kadar Sane'nin kulübüyle yeni sözleşme imzalamamasının Galatasaray cephesindeki transfer umutlarını arttırdığı kaydedildi.