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Spor

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti

15:04 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 15:04 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yıldız futbolcuyla yolların ayrıldığını resmen bildirdi. Gece yarısı yaşanan gelişme sonrası birçok sarı-lacivertli taraftar Fenerbahçe’nin hangi futbolcu ile yollarını ayırdığını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe'de gece yarısı flaş bir gelişme yaşandı.


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Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi belge ile 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres ile yolların ayrıldığı belirtildi.


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Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022-2023 sezonu devre arasında 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 

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Luan Peres, sarı-lacivertli forma ile toplam 23 maça çıktı. 

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Tecrübeli oyuncu söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 1 asitlik performans sergiledi.

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Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.30 milyon euro.

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LUAN PERES HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?


Fenerbahçe, Luan Peres'in Santos'a satıldığını açıkladı.

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Luan Peres

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Luan Peres

#Fenerbahçe
#Luan Peres
#Süper Lig
#TFF
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