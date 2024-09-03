Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yıldız futbolcuyla yolların ayrıldığını resmen bildirdi. Gece yarısı yaşanan gelişme sonrası birçok sarı-lacivertli taraftar Fenerbahçe’nin hangi futbolcu ile yollarını ayırdığını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde.

1 / 10 Fenerbahçe'de gece yarısı flaş bir gelişme yaşandı.



2 / 10 Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

3 / 10 Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi belge ile 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres ile yolların ayrıldığı belirtildi.



4 / 10 Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022-2023 sezonu devre arasında 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

5 / 10 Luan Peres, sarı-lacivertli forma ile toplam 23 maça çıktı.

6 / 10 Tecrübeli oyuncu söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 1 asitlik performans sergiledi.

7 / 10 Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.30 milyon euro.

8 / 10 LUAN PERES HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe, Luan Peres'in Santos'a satıldığını açıkladı.

9 / 10 Luan Peres