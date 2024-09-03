Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yıldız futbolcuyla yolların ayrıldığını resmen bildirdi. Gece yarısı yaşanan gelişme sonrası birçok sarı-lacivertli taraftar Fenerbahçe’nin hangi futbolcu ile yollarını ayırdığını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de gece yarısı flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu ile yolların ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi belge ile 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022-2023 sezonu devre arasında 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Luan Peres, sarı-lacivertli forma ile toplam 23 maça çıktı.
Tecrübeli oyuncu söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 1 asitlik performans sergiledi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.30 milyon euro.
LUAN PERES HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Fenerbahçe, Luan Peres'in Santos'a satıldığını açıkladı.
Luan Peres
Luan Peres