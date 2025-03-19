Maç öncesi akıl almaz olay: Hayatta olan futbolcu için saygı duruşu yapıldı

Arda Kardzhali, lig maçı öncesi eski futbolcusu Petko Ganchev için saygı duruşunda bulundu. Ancak maç devam ederken inanılmaz gerçek ortaya çıktı: Ganchev hayatını kaybetmemişti. Bulgar futbolunda yaşanan bu tarihi gaf, herkesi şaşkına çevirdi.
Arda Kardzhali'nin Bulgaristan Ligi'nde Levski Sofya ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı.
Karşılaşma öncesinde Arda Kardzhali ve Levski Sofya futbolcuları, Arda Kardzhali'nin eski futbolcusu Petko Ganchev'in hayatını kaybettiği gerekçesiyle saygı duruşunda bulundu.
Ancak maç bitmeden Arda Kardzhali, olayın yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını açıklayıp özür diledi.
Kulüpten yapılan paylaşımda, "PFC Arda yönetimi, kulübün yanlış bir bilgi almasından dolayı Petko Ganchev ve ailesinden büyük bir özür diliyor. Petko Ganchev'e sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Ganchev ise Bulgaristan basınına yaptığı açıklamada kulüp yetkililerinin kendisini arayarak özür dilediğini söyledi.
Konuyla ilgili Ganchev, "Eve doğru giderken telefonum birden fazla kez çalmaya başladı. Evimizin önüne park ettim ve eşim beni ağlayarak karşıladı. 'Petko, televizyonda öldüğünü duyurdular.' dedi. Bana ne anlattığını anlayamadım." açıklamasında bulundu.