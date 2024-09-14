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Spor

Manchester City için küme düşme tehlikesi: Dünyanın gözü İngiltere'deki davaya çevrildi

Haber Merkezi
14:31 - 14/09/2024 السبت
Güncelleme: 14:51 - 14/09/2024 السبت
Yeni Şafak

Bütün dünyanın gözü İngiltere'de yapılacak olan davaya çevrildi. Davanın sonucuna göre Pep Guardiola'nın takımı Manchester City, küme düşürülebilir.

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İngiltere Premier Lig'de büyük bir üstünlük kuran ve Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren Manchester City'nin başı dertte.

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Dünyanın gözü, İngiltere'de pazartesi günü başlayacak olan davaya çevrilmiş durumda.

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İngiliz ekibi, 115 kez mali kurallar ihlal etmekle suçlanıyor.

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City'nin 2009’dan başlayarak 9 yıllık süreçte finansal anlamda birçok olumsuz harekette bulundukları iddia ediliyor.


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Söz konusu suçlamalarda oyuncu maaşları ve menajer ücretleri hakkında bilgi saklamak, gelirlerin gerçek kaynağını gizlemek, sponsor gelirleri hesaplamaları, mali bilgi ile doğru mali raporların düzenlenmemesi gibi maddeler yer alıyor.


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Manchester City'nin suçlu bulunması durumunda, ciddi bir puan silme ya da küme düşme cezasıyla karşılaşacağı öğrenildi.


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Bu konuyla ilgili konuşan İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, şu ifadeleri kullandı:

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"Birçok Premier Lig kulübüyle görüştüm. Davayı yakından takip edeceklerini ve City’nin, Finansal-Fair Play kurallarına uymadığı için yaptırıma tabi tutulması gerektiğini düşünüyorlar."


#Manchester City
#Premier Lig
#Pep Guardiola
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