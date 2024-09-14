Manchester City için küme düşme tehlikesi: Dünyanın gözü İngiltere'deki davaya çevrildi

Bütün dünyanın gözü İngiltere'de yapılacak olan davaya çevrildi. Davanın sonucuna göre Pep Guardiola'nın takımı Manchester City, küme düşürülebilir.
İngiltere Premier Lig'de büyük bir üstünlük kuran ve Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren Manchester City'nin başı dertte.
Dünyanın gözü, İngiltere'de pazartesi günü başlayacak olan davaya çevrilmiş durumda.
İngiliz ekibi, 115 kez mali kurallar ihlal etmekle suçlanıyor.
City'nin 2009’dan başlayarak 9 yıllık süreçte finansal anlamda birçok olumsuz harekette bulundukları iddia ediliyor.
Söz konusu suçlamalarda oyuncu maaşları ve menajer ücretleri hakkında bilgi saklamak, gelirlerin gerçek kaynağını gizlemek, sponsor gelirleri hesaplamaları, mali bilgi ile doğru mali raporların düzenlenmemesi gibi maddeler yer alıyor.
Manchester City'nin suçlu bulunması durumunda, ciddi bir puan silme ya da küme düşme cezasıyla karşılaşacağı öğrenildi.
Bu konuyla ilgili konuşan İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok Premier Lig kulübüyle görüştüm. Davayı yakından takip edeceklerini ve City’nin, Finansal-Fair Play kurallarına uymadığı için yaptırıma tabi tutulması gerektiğini düşünüyorlar."