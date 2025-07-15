Fenerbahçe, transfer piyasasında ses getirecek bir hamle için PSG’nin yıldızı Marco Asensio’yu gündemine almıştı. Ancak son gelişmeler sarı-lacivertlileri üzdü. Fenerbahçe, PSG ile Asensio’nun transferi için prensipte anlaşma sağladı. Fakat 29 yaşındaki İspanyol oyuncu, sarı-lacivertlilerin 9 milyon euroluk maaş teklifini reddetti. Peki, Marco Asensio Fenerbahçe’nin teklifini neden reddetti? İşte detaylar.

1 /5 Fenerbahçe, PSG'den Marco Asensio ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor.



2 /5 Sarı lacivertliler kulüple anlaşsa da oyuncularla henüz anlaşmaya varamadı.



3 /5 İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo, Asensio'nun Fenerbahçe'yi reddettiğini yazdı.



4 /5 Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuya 9 milyon euro net maaş önerdiği ancak yıldız oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği iddia edildi.

