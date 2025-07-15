Fenerbahçe, transfer piyasasında ses getirecek bir hamle için PSG’nin yıldızı Marco Asensio’yu gündemine almıştı. Ancak son gelişmeler sarı-lacivertlileri üzdü. Fenerbahçe, PSG ile Asensio’nun transferi için prensipte anlaşma sağladı. Fakat 29 yaşındaki İspanyol oyuncu, sarı-lacivertlilerin 9 milyon euroluk maaş teklifini reddetti. Peki, Marco Asensio Fenerbahçe’nin teklifini neden reddetti? İşte detaylar.
Fenerbahçe, PSG'den Marco Asensio ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor.
Sarı lacivertliler kulüple anlaşsa da oyuncularla henüz anlaşmaya varamadı.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo, Asensio'nun Fenerbahçe'yi reddettiğini yazdı.
Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuya 9 milyon euro net maaş önerdiği ancak yıldız oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği iddia edildi.
Marco Asensio ile Inter, Milan ve Villarreal ilgileniyor.