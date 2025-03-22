Marco Rossi: ‘Türkiye'de de herkes kendini futbol uzmanı sanıyor’

İtalyan teknik adam, "Montella oyun sistemi nedeniyle zaman zaman Türkiye'de eleştirildi. Ancak her geçen gün gelişen bir Türk Milli Takımı var. Siz onu yakından biri olarak Montella'nın performansını nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Sizin sorunuz sonrasında ilk aklıma gelen şey Macaristan'da da herkes futbol uzmanı. 10 milyon futbol uzmanının ülkesiyiz. Türkiye'de de herkes kendini futbol uzmanı sanıyor.



