Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mario Gomez geri dönüyor

Mario Gomez geri dönüyor

11:181/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş forması giyen eski Alman futbolcu Mario Gomez, formasını giydiği kulübe geri dönüyor.

Vincent Kompany yönetimindeki ilk sezonunda yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Bayern Münih, yönetim kadrosuna yeni bir ismi dahil edebilir.


Takımın eski golcülerinden ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez, Bavyera ekibinin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

Sky Sports'ta yer alan haberde Bayern Münih'in geleceğe yönelik yönetim anlamında planlar yaptığı ve Gomez'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.


Geçtiğimiz yıl resmi olmasa da Gomez'in planlarıyla ilgili bilgi alındığı belirtildi. Gomez'in Münih'te hala bir evi olduğu hatırlatılırken yönetici olarak Bayern Münih'in düşündüğü isimlerde biri olduğu aktarıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik kariyerine başlayan Gomez, Red Bull'un sahip olduğu takımlarda futbol direktörü olarak çalışıyor. Gomez'in 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gomez, 2009-2013 yılları arasında Bayern Münih formasını giymişti.


#Mario Gomez
#Bayern Münih
#Beşiktaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA GELİŞMESİ: 1 NİSAN 2025 af çıkacak mı, genel af gelecek mi? İnfaz düzenlemesi var mı, 10. Yargı Paketi...