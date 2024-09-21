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Mauro Icardi Kadıköy'e özel tişörtüyle geldi

Mauro Icardi Kadıköy'e özel tişörtüyle geldi

19:1821/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlığının ardından Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı. 31 yaşındaki futbolcu Kadıköy'e özel tişörtle geldi.

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların kafilesi maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.

Sakatlığını atlatan ve Perşembe günü takımla çalışmalara başlayan Icardi kafilede yer aldı.

Arjantinli futbolcu iki yıl önce Kadıköy'de attığı gol sonrası yaşadığı sevinci tişörtüne bastırarak geldi.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Fenerbahçe

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