ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilen futbolun en büyük sahnesi, 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam oynanacak Meksika - Güney Afrika maçı ile start veriyor. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Meksika - Güney Afrika maçı canlı izleme ekranı ve TRT 1 frekans bilgileri haberimizde…görkemli açılış mücadelesiyle resmen perdesini açıyor.

1 /8 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan resmen başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonun açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, turnuvanın ilk heyecanına sahne olacak.



2 /8 A Grubu’nda oynanacak karşılaşmada Meksika, taraftarı önünde Dünya Kupası’na galibiyetle başlamayı hedeflerken, Güney Afrika ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. İki ekip, 2010 Dünya Kupası’nın açılış maçında da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.



3 /8 Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.



4 /8 Yaklaşık bir ay sürecek futbol şöleninin perdesi, bu akşam oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle açılacak.



5 /8 Milyonlarca futbolsever, Dünya Kupası’nın ilk maçında gözlerini Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak karşılaşmaya çevirmiş durumda.



6 /8 MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ? Meksika - Güney Afrika maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



7 /8 MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA CANLI İZLE Meksika - Güney Afrika maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

