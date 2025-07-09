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Mergim Berisha tekrardan Süper Lig yolunda: Transferi herkesi şaşırtacak

Mergim Berisha tekrardan Süper Lig yolunda: Transferi herkesi şaşırtacak

18:019/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Eski Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın adı Süper Lig ekibiyle anılıyor. Anadolu ekibi, Alman forvetin transferi için harekete geçti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Mergim Berisha'nın Süper Lig'e geri dönme ihtimalinin olduğu iddia edildi.

2021-22 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Alman golcü, Augsburg'a satın alma opsiyonuyla kiralanmış, sonraki sezon 4 milyon euro bonservis karşılığında transferi gerçekleşmişti.

27 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni sezonda Süper Lig'e tekrardan dönme ihtimali bulunuyor.

Hoffenheim'in kadro planlamasında yer almayan Berisha'nın kiralık transferi gündemde.

Gazeteci Gürkan Ak'ın haberine göre; Forvet arayışlarını sürdüren Kayserispor, Mergim Berisha'nın transferi için harekete geçti.

Geride bıraktığımız sezon toplamda 19 çıkarken 1 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.


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