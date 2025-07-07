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Messi ile Ronaldo tekrar buluşuyor: Tarihi transfer için görüşmeler başladı

Messi ile Ronaldo tekrar buluşuyor: Tarihi transfer için görüşmeler başladı

11:377/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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MLS ekibi Inter Miami’de forma giyen Lionel Messi, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Aralık 2025’te Inter Miami ile sözleşmesi sona erecek 37 yaşındaki Arjantinli yıldızla resmi transfer görüşmelerine başladı.

MLS'te mücadele eden Inter Miami forması giyen Lionel Messi, yaz döneminde sürpriz bir transfere imza atabilir.


L'Equipe'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli, Lionel Messi’yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.


Kulübün, aralık ayında Inter Miami ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldızla resmi temaslara başladığı öğrenildi.


Al-Ahli’nin Messi için cazip bir teklif hazırladığı ve transferi bitirmek adına yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. 

Görüşmelerin önümüzdeki haftalarda hız kazanması ve transferin kaderinin netleşmesi bekleniyor.

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