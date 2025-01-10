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Milli yıldız sözleşmesini feshedip gelecek

Milli yıldız sözleşmesini feshedip gelecek

09:2910/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
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Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer hedefini belirledi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, milli yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Galatasaray, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında hiçbir bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor.

Yeni yılla birlikte gelen yoğun fikstür sonrası Okan Buruk, orta sahada geniş bir rotasyon istiyor.

Tecrübeli teknik adamın bu bölgeye yerli bir ismi istediği gelen bilgiler arasında.

Bu gelişmeler doğrultusunda Galatasaray'ın Salih Özcan'ı transfer etmeyi hedeflediği belirtildi.

Milli futbolcunun ara transfer döneminde sarı-kırmızılı formayı giymeye hevesli olduğu da öne sürülüyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Borussia Dortmund'un geçtiğimiz yaz Wolfsburg'a kiraladığı Salih Özcan'ın anlaşmasını feshedip Galatasaray'la el sıkışacağı iddia edildi.

Wolfsburg'la yarım dönem 12 maça (375 dakika) çıkan deneyimli orta saha, gol ve asist katkısı yapamadı.

#A Milli Takım
#Salih Özcan
#Wolfsburg
#Galatasaray

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