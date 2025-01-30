Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fransa ekiplerinden Lille forması giyen Mohamed Bayo için siyah-beyazlı yönetimde girişimler başladı. Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği 26 yaşındaki forvet için tüm şartlar zorlanacak. Detaylar haberimizde.
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Lille forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Öte yandan 1.87 boyundaki golcüyle Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği kaydedildi.
Mohamed Bayo'nun yakın zamanda geleceğine dair kulüple birlikte karar vermesi gerektiğine dikkat çekildi.
Mohamed Bayo bu sezon 18 karşılaşmada görev aldı.
Bayo bu maçlarda 2 gol ve 4 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Gineli oyuncunun, Lille ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
Mohamed Bayo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Bayo, 4 Haziran 1998 doğumlu Gineli bir profesyonel futbolcudur ve şu anda 26 yaşındadır.
Forvet olarak oynayan Bayo, kariyerine Fransa'da Clermont Foot 63 takımında başladı.
Clermont'da profesyonel olduktan sonra, 2019 yılında Dunkerque'e kiralandı ve burada iki sezon geçirdi.
2020-21 sezonunda Ligue 2'de Clermont ile oynayarak ligin en golcü oyuncusu oldu ve takımının Ligue 1'e yükselmesine katkıda bulundu.
2022'de ise Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer oldu. Ayrıca, Mohamed Bayo Gine millî takımında da forma giymektedir.