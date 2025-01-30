Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fransa ekiplerinden Lille forması giyen Mohamed Bayo için siyah-beyazlı yönetimde girişimler başladı. Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği 26 yaşındaki forvet için tüm şartlar zorlanacak. Detaylar haberimizde.

1 /12 Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

2 /12 L'Equipe'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Lille forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Mohamed Bayo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



3 /12 Öte yandan 1.87 boyundaki golcüyle Royal Antwerp ve Ipswich Town'un da ilgilendiği kaydedildi.



4 /12 Mohamed Bayo'nun yakın zamanda geleceğine dair kulüple birlikte karar vermesi gerektiğine dikkat çekildi.



5 /12 Mohamed Bayo bu sezon 18 karşılaşmada görev aldı.



6 /12 Bayo bu maçlarda 2 gol ve 4 asistle oynadı.

7 /12 Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Gineli oyuncunun, Lille ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

8 /12 Mohamed Bayo kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Bayo, 4 Haziran 1998 doğumlu Gineli bir profesyonel futbolcudur ve şu anda 26 yaşındadır.



9 /12 Forvet olarak oynayan Bayo, kariyerine Fransa'da Clermont Foot 63 takımında başladı.



10 /12 Clermont'da profesyonel olduktan sonra, 2019 yılında Dunkerque'e kiralandı ve burada iki sezon geçirdi.



11 /12 2020-21 sezonunda Ligue 2'de Clermont ile oynayarak ligin en golcü oyuncusu oldu ve takımının Ligue 1'e yükselmesine katkıda bulundu.

