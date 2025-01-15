Mourinho biletini kesti! Sözleşmesi feshediliyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sisteminde şans vermeyeceği yıldız ismin biletini kesti. Oyuncunun, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesinin kısa süre içerisinde feshedilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna mutlaka son vermek istiyor.
Sarı-lacivertliler bu anlamda yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı dahil etmişti.
Kanarya'da yapılan transferler büyük ses getirmişti.
Fenerbahçe'de bu sezon takıma katılan o futbolcuyla ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sistem değişikliğine giden Jose Mourinho, sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak kadroya katılan Allan Saint-Maximin'in biletini kesti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre yeni formasyonda forma şansı bulması zor gözüken Maximin'in, önümüzdeki hafta sözleşmesinin feshedilmesi ve Suudi ekibine geri gönderilmesi bekleniyor.
27 yaşındaki sol kanat ile ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada heyecanla takip ediliyor.