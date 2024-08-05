Mourinho bir yıldızın daha üstünü çizdi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, performansından memnun kalmadığı yıldız ismi kadro planlamasından çıkardı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında yarın akşam Lille deplasmanına konuk olacak.
Teknik direktör Jose Mourinho kritik karşılaşmanın ilk 11'ini büyük oranda belirledi.
Mourinho'nun yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i Lille maçında ilk kez ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlandığı kaydedildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Lille maçında sol kanatta Maximin'e görev verecek olan Mourinho, Ryan Kent'i ise gözden çıkardı.
Verilen şansları iyi değerlendiremeyen ve Lille kadrosuna alınmayan Ryan Kent'in, Portekizlinin planları arasında yer almadığı aktarıldı.
Haberde bir diğer yeni transfer En-Nesyri'nin ise Lille maçında yedek soyunacağı vurgulandı.
Mourinho'nun sağ kanatta ise yine Dusan Tadic'e şans vereceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin Lille'e konuk olacağı maç yarın akşam TSİ 21:30'da başlayacak.