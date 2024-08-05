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Spor

Mourinho bir yıldızın daha üstünü çizdi

10:18 - 5/08/2024 Pazartesi
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, performansından memnun kalmadığı yıldız ismi kadro planlamasından çıkardı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında yarın akşam Lille deplasmanına konuk olacak.







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Teknik direktör Jose Mourinho kritik karşılaşmanın ilk 11'ini büyük oranda belirledi.

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Mourinho'nun yeni transferlerden Allan Saint-Maximin'i Lille maçında ilk kez ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlandığı kaydedildi.




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Sabah'ta yer alan habere göre Lille maçında sol kanatta Maximin'e görev verecek olan Mourinho, Ryan Kent'i ise gözden çıkardı.






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Verilen şansları iyi değerlendiremeyen ve Lille kadrosuna alınmayan Ryan Kent'in, Portekizlinin planları arasında yer almadığı aktarıldı.



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Haberde bir diğer yeni transfer En-Nesyri'nin ise Lille maçında yedek soyunacağı vurgulandı.


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Mourinho'nun sağ kanatta ise yine Dusan Tadic'e şans vereceği bildirildi.


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Fenerbahçe'nin Lille'e konuk olacağı maç yarın akşam TSİ 21:30'da başlayacak.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Ryan Kent
7 dakika önce
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