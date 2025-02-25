Mourinho Galatasaray’a karşı harekete geçti: Dava açıyor!

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-kırmızılı yönetim teknik direktör Jose Mourinho’ya dava açmıştı. Portekizli teknik adam ırkçılık suçlamalarına karşı Galatasaray’a karşı dava açıyor. Dünyaca ünlü isim avukatlarıyla görüşme halinde. İşte detaylar.
Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Dev derbinin ardından her iki tarafın teknik direktörü de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
NTVSpor’un haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın derbi sonrası ırkçılık iddiasında bulunmasına karşı harekete geçti. Portekizli teknik adam suçlamalar nedeniyle Galatasaray'a karşı dava açmaya hazırlanıyor. Mourinho'nun avukatları ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Jose Mourinho derbi sonrası yaptığı açıklamada, "20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi.
Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur." ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamasında yer alan "Kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadesi tartışma yaratan Mourinho için Galatasaray açıklama yapmış ve ırkçılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.