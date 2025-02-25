Mourinho Galatasaray’a karşı harekete geçti: Dava açıyor!

Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur." ifadelerini kullanmıştı.