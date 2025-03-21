Mourinho Maximin’i gönderiyor: Yerine başka bir Fransız geliyor!

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe yeni sezon kadro planlamasına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in takımdan gönderilmesi için talimat verdi. Portekizli çalıştırıcı Maximin’in alternatifini Fransa Ligi’nde buldu. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddiası gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddiası gündeme geldi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekip, bonservisi Lille'de bulunan 22 yaşındaki Alan Virginius ile ilgileniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyu takip ettiği ve beğendiği kaydedildi. Öte yandan Allan Saint-Maximin'in yerine düşündüğü belirtildi.
Bu sezon Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İsviçre temsilcisinde çıktığı 34 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Alan Virginius'un Lille ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.