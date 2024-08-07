Mourinho PSG’den yıldız getiriyor: Orta sahanın yeni beyni!

Hem Şampiyonlar Ligi hem de yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de orta sahaya kalıcı çözüm aranıyor. Fred’in sakatlığı sonrası orta sahada sıkıntı çeken sarı-lacivertliler dün akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille’e 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Jose Mourinho orta alana kalıcı çözüm için PSG’nin yıldızını gözüne dikti. Detaylar haberimizde.

1 / 12 Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha arayışlarını sürdürüyor.

2 / 12 Süper Lig'de yeni sezona tam kadro ile başlamak isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Fransa'ya çevirdi.

3 / 12 Sarı-lacivertli ekip, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol orta saha Carlos Soler'i markajına aldı.

4 / 12 Lille maçı için Fransa'da bulunan Fenerbahçe'nin, İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile bir görüşme yapacağı aktarıldı.



5 / 12 İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezon PGS formasıyla 28 resmi maçta görev aldı.

6 / 12 Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.



7 / 12 Carlos Soler'in kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.



8 / 12 1997 doğumlu futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro.



9 / 12 İspanya Milli Takımı ile 14 maça çıkan Soler, 4 kez fileleri sarsmayı başardı.



10 / 12 Yıldız futbolcu, kariyerinde 6 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.



11 / 12 Carlos Soler