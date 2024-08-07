Mourinho PSG’den yıldız getiriyor: Orta sahanın yeni beyni!

Hem Şampiyonlar Ligi hem de yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de orta sahaya kalıcı çözüm aranıyor. Fred’in sakatlığı sonrası orta sahada sıkıntı çeken sarı-lacivertliler dün akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille’e 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Jose Mourinho orta alana kalıcı çözüm için PSG’nin yıldızını gözüne dikti. Detaylar haberimizde.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha arayışlarını sürdürüyor.
Süper Lig'de yeni sezona tam kadro ile başlamak isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Fransa'ya çevirdi.
Sarı-lacivertli ekip, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de forma giyen 27 yaşındaki İspanyol orta saha Carlos Soler'i markajına aldı.
Lille maçı için Fransa'da bulunan Fenerbahçe'nin, İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile bir görüşme yapacağı aktarıldı.
İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezon PGS formasıyla 28 resmi maçta görev aldı.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Carlos Soler'in kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
1997 doğumlu futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro.
İspanya Milli Takımı ile 14 maça çıkan Soler, 4 kez fileleri sarsmayı başardı.
Yıldız futbolcu, kariyerinde 6 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.
Carlos Soler
Carlos Soler